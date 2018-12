Pörssiuutiset

Kommentti: EKP lopettaa hyödyttömät velkakirjaostot – mutta ei rahaelvytystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osto-ohjelma ei ole piristänyt inflaatiota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velkakirjaomistuksia on vaikea purkaa

Korkojen nostovara voi käydä ahtaaksi

Euroalueen keskuspankki EKP vähentää rahaelvytyksensä määrää lopettamalla laajamittaisen arvopaperiohjelmansa netto-ostot kuluvan kuun loppuun mennessä.Velkakirjamarkkinoiden tukiostojen lopettaminen ei kuitenkaan merkitse kaiken rahaelvytyksen loppua, sillä EKP pitää rahahanojaan päinvastoin edelleen apposen avoimina.EKP jatkaa euroalueen liikepankeille tarjoamaansa erittäin edullista keskuspankkirahoitusta runsaana ja pitää ohjauskorot nollan prosentin tuntumassa ja osin nollan alapuolella näillä näkymin ainakin ensi vuoden syyskaudelle ja tarvittaessa sen jälkeenkin.Rahaelvytys jatkuu toisin sanoen erittäin runsaana mutta kuitenkin selvästi aiempaa vähemmän runsaana. Tämä tarkoittaa, että rahapolitiikan viritys ja samalla euroalueen rahoitusolot kiristyvät mutta eivät vielä sentään kireiksi.Velkakirjaohjelman netto-ostojen lopettamisesta ja muista rahapolitiikan linjauksista päätti EKP:n neuvosto torstaina pitämässään kokouksessa. Se ei kuitenkaan yllättänyt ketään, sillä EKP:n neuvoston jäsenet ovat kuukausien ajan vihjailleet juuri tällaisista rahapolitiikan säätötoimista.Sekään ei liene suuren suuri yllätys, että EKP:n neuvosto ei myönnä mittavien velkakirjaostojensa jääneen suurelta osin hyödyttömiksi.Velkakirjaostojen ensisijainen tarkoitus on kaiken aikaa ollut EKP:n rahapolitiikan virallisen tavoitteen mukaisesti kiihdyttää euroalueen inflaatio lähelle mutta alle kahden prosentin vuosivauhtiin.EKP:n itse tarkoin seuraama inflaatiomittari on euroalueen niin sanottu pohjahintainflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos ilman elintarvikkeiden ja energian hintavaikutuksia.Tämä keskeinen inflaatiomittari on junnannut yhden prosentin molemmin puolin velkakirjaostojen alkamisesta niiden lopettamiseen asti.Toteen käynyt inflaatio ei kerro, miten hintakehityksen olisi käynyt ilman EKP:n velkakirjaostoja, mutta ainakaan pohjahintainflaation kehitystä kuvaavissa käyrissä ostojen vaikutus ei erotu millään tavoin.Laaja kuluttajahintainflaatio on syksyn mittaan kiihtynyt kahteen prosenttiin ja vähän sitä nopeammaksikin, mutta näin on käynyt pääosin raakaöljyn syksyisen kallistumisen vaikutuksesta. Sittemmin öljy on taas halventunut, joten seuraavaksi tämäkin inflaatiomittari ennemmin laskee kuin nousee.Mittarista riippumatta inflaatio näyttää piristyneen, hidastuneen tai pysyneen suurin piirtein muuttumattomana oikeastaan siitä riippumatta, mitä EKP on tehnyt tai jättänyt tekemättä velkakirjamarkkinoiden tukiostoilleen.Seuraavassa taantumassa EKP:n on keksittävä joko uusia keinoja torjua deflaation uhkaa tai ainakin uusia selityksiä velkakirjaostojen hyödyistä ennen kuin se aloittaa uusia arvopaperimarkkinoiden tukiostoja.Velkakirjaohjelman netto-ostojen lopettaminen johtunee ennemmin muista seikoista kuin inflaatio- tai kasvutavoitteiden saavuttamisesta.Yksi mahdollinen syy on poliittinen paine, sillä valtionlainojen mittavat ostot ovat alusta asti kohdanneet etenkin Saksassa erittäin jyrkkää vastarintaa ja arvostelua perustuslakituomioistuimeen esitettyjä kanteita myöten.Toinen mahdollinen syy on käytännöllisempi rajoite: ostettavissa olevista eli osto-ohjelman periaatteisiin sopivista velkakirjoista alkaa monin paikoin olla pulaa. Poliittista painetta voi lisätä se, että pulaa on etenkin Saksan kaltaisten luottomaiden velkakirjoista, kun taas Italian kaltaisten ylivelkaisten valtioiden velkakirjoja on yhä runsaasti tarjolla.Velkakirjaohjelman netto-ostojen lopettaminen tarkoittaa, että ensi vuoden alusta alkaen EKP ei enää kasvata hallussaan olevien velkakirjojen määrää uusin ostoin.EKP ei kuitenkaan ryhdy myymään velkakirjoja vaan pitää noin 2600 miljardiin euroon paisuneen velkakirjasalkun kokonaismitat ennallaan. Se aikoo pitää velkakirjaomistuksiaan yllä sijoittamalla hallussaan olevien velkakirjojen erääntyvät pääomat uusiin vastaaviin velkapapereihin.Määrällisen elvytyksen eli niin sanotun QE:n (quantitative easing) voi kuitenkin katsoa päättyvän, kun EKP lopettaa vuoden 2015 alussa alkuun panemansa velkakirjamarkkinoiden kuukausittaiset lisäostot ja taseensa velkakirjaomistusten alituisen kasvattamisen.Tästä jatkuvien lisäostojen lopettamisesta kuluu ”pidemmän aikaa” eli kukaties vuosien ajan ennen kuin EKP lopettaa myös erääntyvien pääomien jälleensijoitukset. Siihen kuluu vielä pidempi aika ennen kuin EKP tohtii aloittaa varovaisiakaan nettomyyntejä.Näillä näkymin vaikuttaakin täysin mahdolliselta tai jopa todennäköiseltä, että EKP ja velkakirjaostoja toteen panneet euromaiden kansalliset keskuspankit istuvat tähän mennessä haalimiensa velkakirjamassojen päällä vielä euroalueen uupuessa seuraavaan taantumaan.Taseen jääminen vaikka pysyvästi nykyisiin mittoihinsa ei vaikuta EKP:n teoreettisiin mahdollisuuksiin ryhtyä mihin tahansa rahaelvytyksen toimiin seuraavan taantuman tai finanssikriisin taltuttamiseksi, sillä teknisesti EKP kykenee aina luomaan niin suuren määrän uusia euroja kuin kulloinkin katsoo tarpeelliseksi.Mutta erittäin suuri määrä eri eurovaltioiden velkakirjoja keskuspankkien taseissa voi muuttua poliittiseksi ongelmaksi. Siksi se voi rajoittaa tai ainakin hidastaa seuraavien elvytystoimien alkuun panemista, kun sellaisille ilmenee tarvetta.EKP näyttää jäävän ohjauskorkojensa kanssa samanlaiseen kaksijakoiseen loukkuun kuin velkakirjasalkkunsa kanssa. Neuvoston torstaisen linjauksen mukaan ohjauskorot pysyvät nollan prosentin molemmin puolin ainakin ensi vuoden syyskaudelle saakka ja tarvittaessa sitäkin kauemmin.Ajan kuluessa riski kasvaa, että EKP kohtaa euroalueen seuraavan taantuman raskaan velkakirjalastin lisäksi nollakoroilla. Rahapolitiikan perinteinen elvytysvara eli koronlaskuvara olisi toisin sanoen sekin käytännössä hyvin lähellä nollaa.EKP:n rahapoliittista liikkumavaraa rajoittaa parhaillaan inflaatiotavoitteesta jäämisen lisäksi se, että euroalueen talouskasvu näyttää seuraavaksi hiipuvan eikä suinkaan voimistuvan tai edes vakiintuvan.Lähivuosien koronnostovaraa voi puolestaan rajoittaa euroalueen oman suhdanteen heikkenemisen lisäksi esimerkiksi se, että talousnäkymät jäähtyvät jo muuallakin maailmalla.Finanssimarkkinat odottavat Yhdysvaltain keskuspankin Fedin jatkavan omia koronnostojaan enää ensi vuoden alkupuolen – ennen kuin se joutuu uusiin koronlaskuihin mahdollisesti jo ensi vuoden lopussa tai seuraavan alussa.EKP:n voi olla käytännössä liki mahdotonta nostaa korkojaan mitenkään merkittävästi, jos euroalueen ja muun maailman talouskasvu sakkaa ja jos maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki, Fed, jo laskee omia korkojaan.Päätös pitää ohjauskorot nykyisellään ensi syksyyn asti voikin olla EKP:n itse itselleen – ja samalla koko euroalueelle – virittämä korkoloukku, joka lukitsee korot nollan prosentin tuntumaan paljon pidemmäksi aikaa kuin on tarkoitus.Samalla EKP altistuu arvostelulle ensin koronnostojen liiallisesta viivyttelystä – ja seuraavaksi nostojen ennenaikaisista yrityksistä.