Pörssiuutiset

Telia myy osuutensa kazkstanilaisesta Kcellistä

Teleoperaattori Telia sekä Telian ja Turkcellin yhdessä omistama Fintur Holdings myyvät 75 prosentin omistuksensa kazakstanilaisesta teleoperaattori Kcellistä Kazakstanin valtion hallitsemalle Kazakhtelecomille.Samaan aikaan sovitussa erillisessä kaupassa Telia hankki Turkcellin osuuden Finturista.Telia myy 24 prosentin osuutensa Kcellistä, joka on listattu Almatyn ja Lontoon pörsseihin. Fintur myy 51 prosentin Kcell-osuutensa.Koko 75 prosentin osuuden kauppahinta on Telian tiedotteen mukaan 446 miljoonaa dollaria.Kaupalla on jo Kazakstanin kilpailuviranomaisten hyväksyntä ja Telia odottaa saavansa sen päätökseen vielä joulukuun aikana.Telia on myös sopinut ostavansa Turkcelliltä sen 41,45 prosentin osuuden Finturista. Kaupan myötä Teliasta tulee paitsi Finturin myös Moldovan Moldcellin ainoa omistaja. Tämä kauppa toteutunee ensi vuoden alussa.