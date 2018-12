Pörssiuutiset

Kommentti: Joulupukkiralli peruttu – onneksi sijoittajilla on uusi juhannus

Yrityskaupat on perinteisesti saatu Suomessa sovituksi ennen juhannusta, juuri ennen kuin maan liike-elämä lähtee viettämään kesälomaa.Tänä vuonna pörssin isoista yrityskaupoista on kuitenkin kerrottu ennen kun maa hiljenee joulun viettoon.Norjalainen Orkla aloitti marraskuun lopussa yrityskauppojen jouluputken tekemällä 146 miljoonan euron ostotarjouksen pikaruokaketju Kotipizzasta.Kiinalaisen Anta Sportsin johtama ryhmittymä puolestaan kertoi perjantaina aikeistaan ostaa urheiluvälinevalmistaja Amer Sports 4,6 miljardilla eurolla. Kauppa on toteutuessaan yksi isoimmista Suomen taloushistoriassa.Ruotsalainen insinööri- ja suunnitteluyhtiö ÅF jatkoi eilen ilmoittamalla haluavansa ostaa konsulttiyhtiö Pöyry 611 miljoonalla eurolla.Yrityskauppoja on siten julkistettu marras–joulukuussa ennen joulurauhan julistusta yli 5,3 miljardin euron arvosta.Summa voi edelleen kasvaa, koska joukon jatkoksi saattaa liittyä ohjelmistoyhtiö Basware. Yhtiö kertoi perjantaina keskustelevansa mahdollisesta yrityskaupasta amerikkalaisen Tradeshift Holdingsin kanssa 48 euron osakekohtaiseen hintaan. Jos kauppa toteutuisi, Tradeshift ostaisi Baswaren noin 690 miljoonalla eurolla.Jättikaupoista saatavat miljardit ja niiden komeat preemiot lohduttavat sijoittajia tilanteessa, jossa kuluvan vuoden tuotto Helsingin pörssistä on jäämässä miinusmerkkiseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Yleisindeksi on vuoden alusta laskenut noin 7,2 prosenttia ja osingot huomioiden noin 3,4 prosenttia.Vaikka pörssikurssien kehitys on ollut heikkoa syyskuun jälkeen, kurssit ovat yhä korkealla pörssin kuuden vuoden yleisen nousun jälkeen. Suomalaissijoittajat saavat hyvät rahat Kotipizzasta, Amerista ja Pöyrystä.