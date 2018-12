Pörssiuutiset

Basware vahvistaa keskustelevansa 48 euron käteisostotarjouksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baswaren mukaan Tradeshifin aikomuksena on tehdä hallituksen suosittelema julkinen käteisostotarjous 48 euron osakekohtaisella hinnalla kaikista yhtiön osakkeista.Basware kertoo neuvotteluista tiedotteessaan, jossa se vahvistaa uutistoimisto Bloombergin keskiviikkona julkaiseman uutisen tietoja.Bloomberg kertoi, että amerikkalaisen Tradeshiftin ja Baswaren keskustelut ovat jo pitkällä. Bloombergin lähteiden mukaan ostotarjouksen arvo olisi noin 45 euroa osakkeelta.Basware kertoo, että se ei ole kuitenkaan saanut mitään vahvistusta siitä, että rahoitus alustavalle ehdotukselle on ”asianmukaisesti varmistettu”. Lisäksi Baswarella ei vahvista, että mahdollisen ostotarjouksen julkistaminen on ”pikaisesti odotettavissa oleva asia”.Baswaren huomauttaa, että Tradeshiftin alustava ehdotus on edelleen ehdollinen useille ennakkoehdoille ja mahdollisen ostotarjouksen toteuttaminen olisi puolestaan ehdollinen lisäehdoille.Basware julkaisi tiedotteen keskusteluista Helsingin pörssin pyynnöstä.