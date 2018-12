Pörssiuutiset

Konecranesille merkittävä nosturitilaus amerikkalaiselta Port Houstonilta

Konecranesille merkittävä nosturitilaus amerikkalaiselta Port Houstonilta

3.12. 10:02

Konepajayhtiö Konecranes on saanut kahdeksan RTG-nosturin tilauksen yhdysvaltalaiselta asiakkaaltaan Port Houstonilta.

Tilaus kirjataan kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle. Sen arvoa ei kerrota tiedotteessa.



Kyseessä on Konecranesin ensimmäinen RTG-hybridinosturitoimitus. RTG-nostureiden nostokapasiteetti on 50 tonnia.



Texasin kansainvälinen satama Port Houston on ollut Konecranesin nosturiasiakas yli 15 vuoden ajan.



Nosturit toimitetaan Barbours Cut -terminaaliin vuoden 2020 tammi-maaliskuussa.