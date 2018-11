Pörssiuutiset

Pörssiin listautui kaksi uutta yhtiötä tänään – viimeksi näin kävi 17 vuotta sitten

Helsingin pörssissä on tänään harvinainen päivä, kun sekä Oma Säästöpankki että rfid-teknologiayhtiö Nordic ID listautuvat. Edellisen kerran kaksi yhtiötä listautui pörssiin samana päivänä 17 vuotta sitten.Pörssitulokkaista Oma Säästöpankki oli suunnilleen merkintähinnassaan, mutta Nordic ID liikkui alle listautumishinnan.1. lokakuuta 2001 listautuivat sekä Done Solutions että Mgine Holdings. Done Solutions on nykyisin silmänpainemittareita valmistava Revenio Group. Mgine Holdings puolestaan kaatui konkurssiin.Marraskuusta on tulossa Helsingin pörssin vilkkain listautumiskuukausi tänä vuonna, kun listoille saadaan yhteensä neljä uutta yhtiötä. Aiemmin marraskuussa kunnossapitoyritys Viafin Service ja tapahtumajärjestäjä Rush Factory listautuivat pörssin First North -markkinapaikalle.Helsingin pörssiin on tänä vuonna ennen perjantaina listautunut kymmenen uutta yhtiötä, joista kolme päälistalle ja seitsemän First North -markkinapaikalle. Viime vuonna uusia listautujia oli yhteensä yksitoista kappaletta.Puolenpäivän aikaan Oman Säästöpankin osake oli 7,03 eurossa, kun merkintähinta oli 7,00 euroa. Korkeimmillaan osake on käynyt 7,35 eurossa.Nordic ID:n osake liikkui 4,30 eurossa, kun merkintähinta oli 5,40 euroa.