Pörssiuutiset

Oma Säästöpankin listautumisanti ylimerkittiin

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta on yhtiön tiedotteen mukaan 7,00 euroa osaketta kohden. Hinta asettui siten alkuperäisen 7,00-8,20 euron hintahaarukan alapäähän.Kaupankäynti Oma Säästöpankin osakkeella alkaa arvion mukaan Helsingin pörssin prelistalla huomenna perjantaina.Oma Säästöpankki laskee liikkeeseen yhteensä 4,5 miljoonaa uutta osaketta.Yhtiön tiedotteen mukaan yleisöanti ylimerkittiin selvästi. Myös henkilöstöanti ylimerkittiin ja ylikysyntätilanteen johdosta yhtiö on päättänyt korottaa henkilöstöannissa tarjottavien uusien osakkeiden määrää alustavasta 150 000 osakkeesta 213 483 osakkeeseen.OmaSp saa listautumisannista noin 31,4 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet edustavat noin 15,2 prosenttia yhtiön osakkeista heti annin jälkeenOmaSp:llä on 40 konttoria ympäri Suomen ja henkilöstöä yli 270 asiantuntijaa. Sillä on noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta.