Pörssiuutiset

Deutsche Bankiin tehtiin ratsia – liittyy Panaman papereihin

Frankfurtin syyttäjäviranomainen on tänään tehnyt ratsian saksalaisen Deutsche Bankin tiloihin mukaan lukien sen pääkonttori Frankfurtissa. Ratsiaan osallistui 170 viranomaista ja poliisia.Tutkinta liittyy epäiltyyn rahanpesuun. Panaman papereiden perusteella Deutsche Bank olisi auttanut asiakkaitaan avaamaan tilejä ulkomaisissa veroparatiiseissa.Syyttäjän mukaan epäilyt kohdistuvat kahteen pankin työntekijään.Deutsche Bank on hiljan myöntänyt, että sen kautta on kulkenut 150 miljardia dollaria Danske Bankin Viron-konttorin välittämistä, alkuperältään epäselvistä yhteensä 230 miljardista dollarista. Tämän päivän ratsia ei liity Danske Bankiin.Frankfurtin pörssissä Deutsche Bankin osake oli ennen puoltapäivää Suomen aikaa 3,3 prosentin alamäessä liikuttuaan aamulla maltillisessa nousussa.