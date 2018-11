Pörssiuutiset

Kommentti: Kolme syytä, miksi kauppasota laajenee ennen kuin päättyy

”Fantastinen diili” innostaisi markkinoita

Kiinan talous heikkenee jo

Tullit uhkaavat nousta lisää

Noidankehässä kaikki kärsivät

Saksa on suuri tasapainohäiriö