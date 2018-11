Pörssiuutiset

Ukrainan kriisi heikentää ruplaa

Ukrainan kriisi heikentää ruplaa

26.11. 10:48

Rupla on tänä vuonna heikentynyt yli 13 prosenttia suhteessa dollariin. Valuuttaa on painanut öljyn halpeneminen, Yhdysvaltojen talouspakotteiden uhka ja yleinen riskinvälttely.

Venäjän ruplan arvo on ollut tänään laskussa toista päivää peräkkäin. Ruplan riskejä on lisännyt sunnuntaina kiristynyt sotilaallinen kriisi Ukrainan kanssa.



Rupla oli heikentynyt aamulla 0,5 prosenttia 66,4125 Yhdysvaltain dollariin, kun muiden kehittyvien maiden valuutat olivat pääasiassa vahvistuneet.



Venäjä tulitti sunnuntaina ukrainalaisia sota-aluksia lähellä Krimin niemimaata. Suurimpien teollisuusmaiden johtajien on määrä tavata G20-huippukokouksessa ensi viikonloppuna Buenos Airesissa.



Rupla on tänä vuonna heikentynyt yli 13 prosenttia suhteessa dollariin. Valuuttaa on painanut öljyn halpeneminen, Yhdysvaltojen talouspakotteiden uhka ja yleinen riskinvälttely.