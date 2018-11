Pörssiuutiset

Tiedot brexit-sopimuksesta vahvistavat puntaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian punta on iltapäivällä pompannut prosentin eilistä päätöstään vahvemmaksi sen jälkeen, kun brexit-sopimusluonnoksesta valui tietoja.Uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saamassa sopimusluonnoksessa osapuolet näkevät tulevan suhteensa perustuvan vapaakauppa-alueeseen ja laajaan sääntely-yhteistyöhön.Osapuolet myös ilmaisevat päättäväisyytensä Irlannin rajakysymykseen liittyvän niin sanotun backstopin korvaamisesta.Bloombergin mukaan komissio suosittelee sopimuksen hyväksymistä, joka on kuitenkin lopulta kiinni sekä Britannian että kaikkien EU:n 27 jäsenmaanJulistus on nyt lähetetty jäsenmaihin arvioitavaksi. EU-johtajien on tarkoitus hyväksyä se sunnuntaina ylimääräisessä huippukokouksessa.Punta hyppäsi uutisen julkitulon jälkeen vahvimmilleen viikkoon ja kävi 1,2928 dollarissa.Kello 13.45 Suomen aikaa punnasta maksettiin 1,2875 dollaria, kun eilinen päätösnoteeraus oli 1,2776 dollaria. Punta oli 1,1277 eurossa eilisen 1,1223 euron jälkeen.