Kommentti: Pitkästä aikaa surkein sijoitusvuosi takana – vai sittenkin edessä?





Rahaelvytys nosti osakekursseja

Rahaelvytyksen mittakaava oli hillitön – ja sen markkinavaikutukset olivat ainakin yhtä hillittömiä.

Osakkeiden arvo kolminkertaistui





”Kurssilasku jatkunee jonkin aikaa”





Hajauttaminen on edelleen valttia