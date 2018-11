Pörssiuutiset

Basware vahvistaa alustavan ostoehdotuksen tekijäksi Tradeshift Holdingsin

Ohjelmistoyhtiö Basware vahvistaa, että yhtiön saaman ”sitomattoman ja erittäin ehdollisen” alustavan ostoehdotuksen tekijä on Tradeshift Holdings.Basware kertoo asiasta tiedotteessaan.Yhtiö kertoi perjantaina saaneensa ehdollisen ostotarjouksen, joka koskee koko Baswaren osakekantaa.Alustavassa tarjouksessa on yhtiön mukaan monia ehtoja, joihin kuuluu rahoituksen varmistaminen ja niin sanotun due diligence -tarkastuksen saaminen päätökseen tyydyttävällä tavalla.Lisäksi kaupalle on saatava hyväksyntä ensin Baswaren hallitukselta ja lisäksi vähintään 90 prosentilta osakkeenomistajia.Basware kertoo tänään, ettei se kommentoi uusimpia mediassa esillä olleita tietoja enempää, koska yhtiö ei ole saanut muun muassa mitään vahvistusta siitä, että rahoitus alustavalle ehdotukselle on asianmukaisesti varmistettu.Myöskään esimerkiksi mahdollisesta hinnasta ei ole varmaa tietoa.