Kommentti: Britannian talous on pian pulassa, mutta syy ei ole brexit

Ennusteissa ehkä poliittisia sävyjä

Kasvu on syntynyt velan voimalla

Britannia pulassa ilman brexitiäkin

Britannian talouden todellisesta kunnosta on melkein yhtä vaikea saada selkoa kuin monimutkaisen EU-eroprosessin ja yhä polveilevamman brexit-politikoinnin vaiheista.Samoin brexitin eli Britannian EU-eron lyhyt- ja pitkäaikaisia talousvaikutuksia on erittäin vaikea aavistella. Näin on varsinkin niin kauan kuin on epävarmaa, miten eroaminen käytännössä toteutuu – tai jää toteutumatta – ja mitä siitä seuraa.Yksi osoitus juuri Britannian talouden vaikeaselkoisuudesta näkyy EU:n talousohjauksesta vastaavan komission määräajoin julkaisemista jäsenmaiden talouskatsauksista ja -ennusteista.Komissio on ennustanut Britannian taloudelle heikkenevää kasvua ja muita vaikeuksia siitä lähtien, kun Britannia järjesti kansanäänestyksen maan EU-jäsenyydestä ja äänestykseen osallistuneiden enemmistö äänesti eron puolesta.Tuosta vuoden 2016 kesäkuun brexit-äänestyksestä piti alkaa suuren epävarmuuden kausi, jonka piti suistaa maan talous nopeasti kohti nollakasvua ja monenlaisia muita talousvitsauksia.Komission parin viime vuoden ennusteet ovat kuitenkin jo osoittautuneet turhan synkiksi, sillä Britannian talous on kaikesta brexit-epävarmuudesta ja synkistä ennusteista huolimatta jatkanut ja jopa vahvistanut kasvuaan.Vuoden takaisissa komission ennusteissa voi nähdä jopa viitteitä talousnäkymien poliittisesta sävyttämisestä. Vedätystä tai ei, useimpien muiden EU-maiden kasvuennusteet ovat osoittautuneet turhan valoisiksi mutta Britannian ennuste turhan synkäksi.Useimmat muut EU-maat ovat toisin sanoen tänä vuonna lipsuneet selvästi heikompaan talouskasvuun kuin komission vuosi sitten esittämien ennusteiden mukaan oli odotettavissa.Etenkin suurimpien EU-maiden ja samalla koko EU:n ja etenkin euroalueen kasvu on vuoden takaisiin komission ennusteisiin verrattuna ollut paha pettymys. Jopa vahvana pidetty Saksan talous on notkahtanut.Isoista jäsenmaista vain Britannian kasvu on ollut vahvempaa kuin komission mukaan oli vuosi sitten perusteltua odottaa.Samanlaista sävyä on komission viime viikolla julkistamissa uusimmissa talouskatsauksessa ja -ennusteessa, joiden mukaan juuri Britannian talous näyttää heikkenevän ensi vuonna jopa Italiaa heikommaksi.Aiemmat ennustevirheet tai niihin mahdollisesti vaikuttaneet poliittiset sävytykset eivät kerro mitään uusien ennusteiden luotettavuudesta. On täysin mahdollista, että brexit tai muut epävarmat muuttujat heikentävät Britannian talouskasvua ensi vuonna niin kuin komissio ennustaa.Mutta on yhtä hyvin mahdollista, että esimerkiksi punnan heikkeneminen antaakin voimia talouden odottamattoman nopealle toipumiselle eron ja epävarmuuden traumoista.EU-eron toteutuminen tai toteutumatta jääminen voi vaikuttaa Britannian talouden lyhytaikaisiin yllätyskäänteisiin. Mutta se ei vaikuta yhteen suureen talousriskiin, joka on sattumoisin juuri Britanniassa poikkeuksellisen suuri.Vaikka Britannian talous vaikuttaa parin viime vuoden kasvulukujen perusteella vahvemmalta kuin komission ennusteiden mukaan piti olla, se on samaan aikaan perustaltaan rutkasti heikompi kuin pelkkien kasvulukujen perusteella näyttää.Pinnan alla jo pahanlaiseksi kehittyneet ongelmat ja tulevaisuutta varjostavat suuret riskit ilmenevät Britannian omista kansantalouden tilinpidon niin sanotuista sektoritaseista.Niistä ilmenee, että maan parin viime vuoden talouskasvu on pääosin syntynyt uhkarohkean velkaantumisen voimalla. Niistä ilmenee sekin, että eniten uutta velkataakkaa on kasautunut nyt jo ronskisti ylivelkaisten kotitalouksien piikkiin.Maan kotitalouksien säästämisaste on parin viime vuoden kuluessa alentunut äkkijyrkästi, ja yhteensä kotitaloudet ovat painuneet vuosikymmenien ylijäämästä poikkeuksellisen suureen alijäämään. Suomeksi sanottuna se on merkinnyt poikkeuksellisen raskasta velkaantumista.Kotitalouksien säästämisaste on romahtanut ja velkaantuminen voimistunut niin äkkiä ja niin rajusti, että ilmiötä ei voi kovinkaan uskottavasti selittää juuri brittien säästämishalujen ja muiden taloustaipumusten muutoksilla.Eikä rämäpäistä äkkivelkaantumista voi kovin uskottavasti selittää brexit-äänestykselläkään, vaikka kotitalouksien velkaantumisen aalto näyttää toden teolla alkaneen ja voimistuneen juuri brexit-päätöksen jälkeen.Luontevampi ja todennäköisesti oikea selitys löytyy Britannian julkisen talouden ja sitä ohjaavan talouspolitiikan muutoksista.Britannian hallitus ryhtyi kolmisen vuotta sitten poikkeuksellisen riuskoihin julkisen talouden vyönkiristyksiin, joiden taloutta kiristävät vaikutukset olivat voimakkaimmillaan kahden viime vuoden aikana.Julkisen talouden vyönkiristykset leikkasivat koko kansantalouden kasvusta vuonna 2016 noin 1,25 prosenttia ja viime vuonna hieman sitäkin enemmän. Tänä vuonna julkisen talouden raju jarrutus on vaihtunut höyhenen keveään kaasutukseen.Kotitalouksien velkaantuminen on ylläpitänyt yksityistä kysyntää ja investointeja, mutta sekään ei ole täysin korvannut julkisen talouden aiheuttamaa jarrutusta.Reaalikasvu on jäänyt alle kahden prosentin vuosivauhtiin, kun se ilman julkisen talouden vyönkiristyksiä olisi yltänyt kolmen prosentin tuntumaan. Ilman kotitalouksien railakasta velkaantumista ja velan voimalla syntynyttä kysyntää Britannia olisi mahdollisesti painunut taantumaan.Kotitaloudet eivät ole kuitenkaan keskenään sopineet voimakkaan ja yksituumaisen velkavetoisen elvytyksen toteen panemisesta. Sen sijaan velkaantumista ja velkavetoista kulutusta on ohjaillut rahapolitiikan näkymätön käsi.Britannian korkotaso on ollut maan talousoloihin suhteettoman keveää ja velkarahoituksen saatavuuskin yltäkylläisen runsasta, joten kotitalouksien velkaantuminen on ollut jokseenkin väistämätöntä.Tästä velkaantumisesta on syntynyt yksi erittäin suuri mutta toistaiseksi piilevä talousriski, joka voi helposti kärjistää Britannian seuraavan taantuman vakavaksi ja vaikeaksi kriisiksi.Raskas velkataakka pakottaa kotitalouksia ja muita velkaisia vuorostaan kiristämään omaa talousvyötään, kun korot nousevat tai talous ja työllisyys seuraavan kerran heikkenevät.Tämä talouden velka-ansa on keskeisiltä osin Britannian omien talous- ja rahapolitiikan vikatikkien eikä brexitin syytä.Brexit voi toki aiheuttaa lisää omanlaisiaan poliittisia ja taloudenkin ongelmia, mutta tätä menoa Britannia on pulassa ilman brexitiäkin.