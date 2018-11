Pörssiuutiset

Baswaren osake hurjassa nousussa

Vaihtokärjessä kiikkuu sitkeästi mediatalo Alma Media, jonka osakkeita Ilkka-Yhtymä myi suurkaupalla Otavalle.Ilkan kurssi oli roimassa ylämäessä ja myös Alman osake on vahvistunut. Myös parantuneesta osavuosituloksesta ilmoittanut pelitalo Rovio oli kallistunut selvästi, samoin kuin ostotarjouksen pönkittämä ohjelmistoyhtiö Basware.Muualla Euroopassa osakkeiden kurssit ovat vaappuneet edellispäivän päätöstasojen tuntumassa. Viiteindeksi Stoxx 600 oli nollatasoilla.Helsingissä yleisindeksi OMXH oli kello 14.20 aikaan noussut 0,4 prosenttia 9295,73 pisteeseen. OMXH 25 oli edennyt 0,3 prosenttia. Vaihtoa oli kertynyt 264 miljoonaa euroa, josta Almaa oli 101 miljoonaa euroa.Ilkka kertoi myyneensä 13,5 miljoonaa Alma Median osaketta yli sadalla miljoonalla eurolla. Ostaja on kustannusyhtiö Otava, joka kasvattaa omistustaan 29 prosenttiin. Ilkka kirjaa kaupasta 44 miljoonan euron myyntivoiton. Ilkalle jää edelleen 10,9 prosentin osuus Almasta.Alman osake oli noussut 8,3 prosenttia 6,76 euroon. Ilkka-Yhtymän vaihdetumpi 2-osake oli noussut 17,2 prosenttia 3,75 euroon.Muualla vaihtokärjessä Nokian osake oli noussut 0,3 prosenttia 5,07 euroon. Metsäyhtiöistä UPM oli hieman miinuksella ja Stora Enson R-osake oli noussut 0,3 prosenttia.Vaihtokärjen selvä laskijoita olivat 0,6 prosenttia pakittanut rakennuskonserni YIT ja 0,4 prosenttia peruuttanut Fortum.Peliyhtiö Rovio kertoi tappiolta selvästi voitolliseksi nousseesta tuloksesta. Osake oli noussut 12,0 prosenttia 5,03 euroon.Omistuskiistojen pyörittämä metalliyhtiö Afarak kertoi tappionsa kutistuneen heinä–syyskuussa. Osake oli noussut 0,7 prosenttia.Ohjelmistoyhtiö Baswaren osakkeen kaupankäynti keskeytettiin yhtiön pyynnöstä. Uutistoimisto Bloomberg kertoi, että nimeämätön ostajataho olisi lähestynyt Baswarea, minkä tiedon yhtiö myöhemmin myös vahvisti.Kaupankäynnin jälleen alettua Baswaren osake oli noussut 42 prosenttia.Kaupankäynti tapahtumajärjestäjä Rush Factoryn osakkeella alkoi tänään pörssin First North -listalla. Osake oli 4,05 eurossa, kun merkintähinta oli 4,00 euroa.