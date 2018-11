Pörssiuutiset

Bloomberg: Deutsche Bank, Bank of America ja JP Morgan Chase linkitetty Dansken rahaliikenteeseen Virossa

Yhdysvaltain viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä Deutsche Bankiin ja Bank of Americaan, koska näillä on ollut rahaliikennettä Dansken Viron konttorin kanssa, kertovat uutistoimisto Bloombergin nimettömät lähteet.Lähteiden mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajat ovat ottaneet yhteyttä myös JP Morgan Chaseen.Nämä kolme pankkia ovat välittäneet rahavirtoja Dansken Viron-konttorista ja vaihtaneet varoja dollareiksi. Rahavirtoja koskevat tutkimukset ovat vielä alkuvaiheessa eikä pankkeja syytetä mistään.Lähteiden mukaan myös arvopaperiviranomainen SEC ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tutkivat Danske Bankin toimintaa.Danske Bank on myöntänyt Viron-yksikkönsä välittäneen noin 200 miljardia euroa venäläisten tai muiden kuin Viron kansalaisten rahoja. Pankin ylin johto on eronnut tapauksen vuoksi.Sen enempää Danske Bankin, Deutsche Bankin, Bank of American kuin JP Morgan Chasenkaan edustajat eivät ole kommentoineet uusia tietoja.