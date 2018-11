Pörssiuutiset

Lähteet: Basware saanut ostotarjouksen

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Basware on saanut ostotarjouksen, kertovat uutistoimisto Bloombergin nimettömät lähteet.

Bloombergin lähteiden mukaan Basware käy parhaillaan neuvotteluja muun muassa hinnasta. Ostajaehdokkaan nimeä ei ole vielä tiedossa. Neuvottelut eivät välttämättä johda myönteiseen lopputulokseen.



Pörssilistatun Baswaren markkina-arvo on nyt noin 333 miljoonaa euroa. Yhtiön osakekurssi on ollut viime aikoina selvässä alamäessä ja yhtiö on menettänyt lähes puolet arvostaan kuluneen 12 kuukauden aikana.



Basware on keskittynyt pilvipalveluihin parantaakseen kannattavuuttaan.



Aikaisempien Deutsche Bankin välittäjien perustama hedge-rahasto Arrowgrass omistaa noin neljänneksen Baswaresta.