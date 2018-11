Pörssiuutiset

Nordic ID pidentää listautumisannin merkintäaikaa – syynä ”tiettyjen sijoittajatahojen mielenkiinto”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

RFID-teknologiayhtiö Nordic ID:n hallitus on päättänyt pidentää yhtiön listautumisannin merkintäaikaa johtuen ”tiettyjen sijoittajatahojen osoittamasta mielenkiinnosta ja tähän liittyvien keskustelujen vaatimasta lisäajasta”. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.Listautumisannin merkintäaikaa pidennetään yleisö- ja instituutioannin osalta päättymään perjantaina 23. marraskuuta. Osakkeiden merkintäajan piti alkujaan päättyä tänään.Nordic ID on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle.Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla on arviolta 30. marraskuuta. Merkintäannin pidentäminen lykkää arvioitua kaupankäynnin aloittamista viikolla.Yhtiö käynnisti aiemmin marraskuussa listautumisannin, jolla se kertoi tavoittelevansa 2,8 miljoonan euron nettovaroja. Merkintähinta on 5,40 euroa osakkeelta.