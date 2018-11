Pörssiuutiset

Sanoma myi sisältömarkkinoinnin liiketoimintansa Belgiassa – ostajana yrityksen perustajat

Viestintäkonserni Sanoma on myynyt sisältömarkkinoinnin liiketoimintansa eli Head Officen Belgiassa yrityksen perustajille, Sanoma kertoo tiedotteessaan. Kauppahintaa yhtiö ei kerro.Kaupan myötä Sanoma on saattanut päätökseen Belgian medialiiketoimintansa divestoinnit, yhtiö kertoo.Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli viime vuonna 13 miljoonaa euroa vuonna, ja sillä on kokoaikaisiksi muutettuna 51 työntekijää.Hollannin Head Office -liiketoiminta jatkaa osana Sanoma Media Netherlands -liiketoimintasegmenttiä.Taloussanomat kuuluu Sanoma-konserniin.