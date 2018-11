Pörssiuutiset

Nordic ID jätti listalleottohakemuksen 14.11. 15:36

RFID-teknologiayhtiö Nordic ID on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle, kertoo yhtiö tiedotteessaan.



Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkaa arviolta 23. marraskuuta kaupankäyntitunnuksella "NORDID".



Yhtiö käynnisti aiemmin marraskuussa listautumisannin, jolla se kertoi tavoittelevansa 2,8 miljoonan euron nettovaroja.



Osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 15. marraskuuta. Merkintähinta on 5,40 euroa osakkeelta.