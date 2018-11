Pörssiuutiset

Fortum järjestää aurinko- ja tuulivoimatuotantonsa uudelleen

Fortumin tarkoituksena on vahvistaa kilpailukykyään.

Energiayhtiö Fortum ilmoittaa päivittävänsä strategiaansa ja järjestää samalla uudelleen aurinko- ja tuulivoimatuotantonsa. Huomenna Espoossa pääomamarkkinapäiväänsä pitävän konsernin taloustavoitteet pysyvät ennallaan.Tarkoituksena on vahvistaa kilpailukykyä seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä.Tuulivoimaliiketoiminnasta tulee jatkossa Generation-divisioonan ja aurinkovoimasta City Solutions -divisioonan liiketoiminta-alue. Raportointi muuttuu ensi vuoden alussa. Venäjän aurinko- ja tuulivoimaliiketoiminta pysyy edelleen Russia-divisioonassa.Fortumin pitkän aikavälin taloustavoitteet pysyvät ennallaan. Tavoite sijoitetun pääoman tuotolle on vähintään 10 prosenttia. Tavoite vertailukelpoiselle nettovelka/käyttökate-suhteelle on 2,5-kertainen.Osinkoa yhtiö aikoo edelleen jakaa 50–80 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.Investoinnit kuluvalle vuodelle ovat 600–700 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle ovat noin 600–650 miljoonaa euroa, mukaan lukien kunnossapito ja yritysostot pois lukien. Luku sisältää aurinko- ja tuulivoimainvestoinnit.Vuonna 2020 investointien odotetaan vähenevän.