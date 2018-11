Pörssiuutiset

Nokia ja Blackberry luopuivat patenttikanteistaan

9.11. 10:55

Verkkolaiteyhtiö Nokia ja kanadalainen Blackberry ovat sopineet luopuvansa kanteista, jotka liittyvät Nokian, yleisiä standardeja käyttävistä patenteista maksettaviin rojalteihin.



Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin Delawaressa on hyväksynyt yhtiöiden pyynnön luopua kanteiden käsittelystä, käy ilmi tuomioistuimen asiakirjoista.



Blackberryn viime vuoden helmikuussa jättämän kanteen mukaan Nokia on useissa tuotteissaan rikkonut sen patentteja. Yhtiöiden vuonna 2003 solmima patenttisopimus on sittemmin rauennut, ja tuomioistuimen asiakirjojen mukaan se on parhaillaan välimiesoikeuden käsiteltävänä Ruotsissa.