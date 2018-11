Pörssiuutiset

Viafin Service jättänyt listalleottohakemuksen

5.11. 16:13

Viafin odottaa kaupankäynnin osakkeillaan alkavan First Northissa arviolta 20. marraskuuta.

Teollisuuden kunnossapitoyhtiö Viafin Service on jättänyt Helsingin pörssille hakemuksen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella VIAFIN, Viafin kertoo tiedotteessaan.



