Pörssiuutiset

Loudspring kirjasi Nocartin nollan arvoiseksi

Sijoitusyhtiö Loudspring on kirjannut salkkuyhtiönsä, lahtelaisen ympäristöyrityksen Nocartin nollan arvoiseksi.– Nocartin tilanteesta johtuen Loudspringin hallitus on päättänyt alaskirjata Nocartin tasearvon nollaan. Arvonalennus on noin 7,3 miljoonaa euroa ja vaikutus tuloslaskelmaan noin 0,9 miljoonaa euroa, tiedotteessa todetaan.Tämä 0,9 miljoonaa euroa vastaa Loudspringin kokonaissijoitusta Nocartiin. Loput arvonalennuksesta tehdään Loudspringin mukaan arvonkorotusrahastosta Loudspring omistaa Nocartista noin viidenneksen.Loudspring kertoi jo elokuussa, että Nocartin projektit Afrikassa ovat viivästyneet ja että myyntisaatavien tuloutuminen rasittaa Nocartin kassavirtaa.Loudspringin mukaan Nocartin heikko taloustilanne ja viivästykset projekteissa ovat jatkuneet. Loudspring arvioi Nocartin projekteissa olevan suuria riskejä eikä tämä ole saanut odottamiaan maksusuorituksia.Nocart kertoi alkuvuodesta 2017 saaneensa 200 miljoonan euron suuren sopimuksen, joka koski aurinkovoimalan toimittamista Sambiaan. Tämän tuloutuminen on hidastellut, minkä takia yhtiö on tarvinnut lisärahoitusta.Työeläkeyhtiö Varma jätti Nocartista elokuussa konkurssihakemuksen, mutta perui sen myöhemmin.