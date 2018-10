Pörssiuutiset

Outotecin tulos parani odotettua vähemmän – tarkentaa näkymiään

Outotec tarkentaa koko vuoden ennustettaan oikaistun liiketuloksen osalta. Ohjeistus liikevaihdosta säilyy ennallaan. Näkymissä ei ole huomioitu viime viikolla kerrottuja ongelmia ilmeniittiprojektissa, koska tapauksen selvittely on kesken, yhtiö kertoo.Outotec keräsi heinä–syyskuussa uusia tilauksia 271,5 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samaan aikaan tilaukset jäivät 234 miljoonaan euroon. Analyytikot odottivat ennustepalvelu Infront Datan keräämässä ennusteessa 299 miljoonaa euroa. Kyseessä on yhdeksän analyytikon ennusteen mediaani.Tulos ennen veroja parani kolmannella neljänneksellä 13,0 miljoonaan euroon vertailukauden 9,1 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat 13,7 miljoonaan euroa.Osakekohtainen tulos parani 0,04 euroon vertailukauden 0,03 eurosta, mutta ei yltänyt odotuksiin 0,06 eurosta.Oikaistu liiketulos kasvoi 18,5 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 14,3 miljoonasta eurosta.Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 320,2 miljoonaan euroon viimevuotisesta 273,9 miljoonasta, kun odotuksissa oli 307 miljoonaa euroa.Outotec tarkentaa ohjeistustaan oikaistusta liiketuloksesta ja odottaa sen olevan tänä vuonna 5–6 prosenttia, kun aikaisempi ohjeistus oli 5–7 prosenttia.Yhtiö säilyttää ennallaan ohjeistuksensa liikevaihdosta, jonka se odottaa olevan tänä vuonna noin 1,2–1,3 miljardia euroa.Ohjeistus perustuu nykyiseen tilauskantaan sekä ennakoituun tilaushankintaan ilman 26. lokakuuta julkistettuja ilmeniittiprojektiin liittyviä lisäkuluja, yhtiö kertoo. Projektien ongelmien selvittely on kesken. Jos ongelmien todetaan johtuvan Outotecistä, kustannukset ovat huomattavia ja vaikuttavat koko vuoden oikaistuun liiketulokseen, yhtiö kertoo.