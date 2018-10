Pörssiuutiset

Fiskars käynnistää tehostamisohjelman Living-liiketoiminnassa

Tavoitteena on pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia noin 17 miljoonalla eurolla, kun ohjelma on täysin toteutettu.

Kuluttajatuotevalmistaja Fiskars käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman Living-liiketoiminnassaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan.Tavoitteena on pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia noin 17 miljoonalla eurolla, kun ohjelma on täysin toteutettu.Fiskars odottaa säästöjen toteutuvan vaiheittain siten, että suurin osa säästöistä vaikuttaisi konsernin tulokseen ohjelman päätyttyä arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä.Suunnitellun ohjelman kokonaiskustannukset ovat arviolta 40 miljoonaa euroa vuosina 2018–2021. Kustannukset on tarkoitus kirjata vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.Ehdotettuihin muutoksiin kuuluu globaalin vähittäiskauppa- ja jakeluverkoston sekä toimitusketjun ja organisaatiorakenteen optimointi, ja ohjelma keskittyy lähinnä English & Crystal Living -liiketoimintaan, Fiskars kertoo.Fiskars vei viime vuonna päätökseen toimitusketjujen tehostamisohjelman, joka kohdistui erityisesti Eurooppaan ja Aasiaan. Ohjelmaan ei kuulunut vuonna 2015 hankitun English & Crystal Living -liiketoiminnan tuotanto- ja jakeluverkosto.