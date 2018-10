Pörssiuutiset

Kommentti: Velkavääristelyllä euroon – Italia teki sen jo ennen Kreikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riman alta mutta mukaan

Temppu ja sen tekijät

EU tiesi ja hyväksyi temput

Kepulikonstit kävivät kalliiksi