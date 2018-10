Pörssiuutiset

Outotecilta varoitus: Uuniongelmista voi tulla isot kulut

Outotec on toimittanut kaksi vaihtovirtasähköuunia ilmeniittisulattoon osana uutta laitosratkaisua, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa.Sopimus allekirjoitettiin vuonna 2012. Molempien uunien käynnistyksissä vuosina 2015 ja 2016 oli ongelmia.Outotec korjasi ja rakensi uudelleen toisen uuneista, mutta korjatun uunin meneillään olevan käynnistyksen aikana ilmeni ongelmia. Tästä syystä käynnistys keskeytettiin. Uuni tutkitaan, kun se on jäähtynyt. Jäähtyminen kestää noin kuukauden.Outotecin mukaan mahdollinen uuden uunin rakentaminen kestää tämän hetken arvion mukaan noin vuoden.– Tällä hetkellä käynnistyksen ongelmien syy ei ole selvillä. Lisäksi on liian aikaista arvioida mahdollisesti tarvittavien korjausten kokonaiskustannuksia, Outotec kertoo tiedotteessaan.Jos ilmenee, että Outotec on vastuussa ongelmasta, yhtiölle aiheutuu huomattavia kuluja. Siinä tapauksessa asialla olisi merkittävä vaikutus Outotecin kuluvan vuoden oikaistuun liiketulokseen.Yhtiö antaa asiasta lisätietoja, kun niitä on saatavilla.