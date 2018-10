Pörssiuutiset

Redi-kauppakeskus painoi SRV:n tuloksen miinukselle – tornitalo Majakka viivästyy

Majakka-tornitalon julkisivuasennuksissa havaittiin puutteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiusana myös esimerkiksi pidentyneet toimitusajat