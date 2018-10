Pörssiuutiset

YIT:n tulos heikkeni – toimitusjohtaja: Sijoitusasuntojen kysyntä kääntynyt laskuun

Asuntojen kuluttajakysyntä jatkui edelleen hyvänä Suomessa, mutta sijoitusasuntojen kysyntä on kääntynyt laskuun vuoden aikana, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo tulostiedotteessa.

