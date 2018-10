Pörssiuutiset

Applelle ja Samsungille miljoonasakot puhelimien tahallisesta hidastamisesta

Yhtiöiden tarkoituksena on ollut saada käyttäjät ostamaan nopeammin uusia malleja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiajätit Apple ja Samsung ovat saaneet Italiassa miljoonasakot, koska ne ovat oikeuden mukaan tarkoituksellisesti hidastaneet vanhoja puhelimiaan, kertoo BBC.Yhtiöiden tarkoituksena on ollut saada käyttäjät ostamaan nopeammin uusia malleja.Samsungin sakkojen suuruus oli viisi miljoonaa euroa ja Applen kymmenen.Apple sai tuplasakot, koska se ei myöskään ollut kertonut kuluttajille tarpeeksi selvästi, miten puhelimien akkujen käyttöikää voi pidentää.Apple on myöntänyt puhelimiensa hidastamisen, mutta yhtiön mukaan tarkoituksena oli hyödyttää kuluttajia. Applen mukaan puhelimen ajan myötä heikentynyt akku tyhjenee nopeammin kuin uusi, minkä vuoksi puhelinta hidastettiin ohjelmistopäivityksillä, jottei akku loppuisi heti kättelyssä.Samsung on kiistänyt hidastamisen ja aikoo valittaa päätöksestä.