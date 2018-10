Pörssiuutiset

Pörssipäivä käynnistyi Aasiassa alakuloisesti

Aasiassa pörssipäivä on lähtenyt liikkeelle alakuloisesti. Hongkongin pörssi oli avautumisen jälkeen lähes kahden prosentin laskussa.Aiemmin tänään Tokiossa Nikkei-indeksi oli pörssin avauduttua yli kolmen prosentin luisussa.Yhdysvalloissa eilinen pörssipäivä päättyi rajuun pudotukseen. Kaikki pääindeksit laskivat yli kaksi prosenttia.Dow Jones Industrial Average laski 2,4 prosenttia, ja S&P 500 luisui 3,1 prosenttia. Kaikki kuluvan vuoden aikana Yhdysvalloissa nähty kurssinousu on näiden indeksien osalta nollautunut.Teknologiapainotteinen Nasdaq syöksyi noin 4,4 prosenttia. Päivä oli Nasdaqin osalta synkin sitten vuoden 2011. Se on nyt 10 prosenttia alempana kuin syyskuussa.Markkinoita on hermostuttanut muun muassa amerikkalaisyhtiöiden vaihteleva tuloskunto. Lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin mahdollisten uusien koronnostojen sekä Italian ja Brysselin välisen budjettiväännön arvioidaan aiheuttavan levottomuutta.