Kommentti: EU ei voi kohdella Italiaa yhtä kovakouraisesti kuin Kreikkaa

Liian suuri velkamäärä on vanhaa perua

Ensimmäinen ison maan eurokriittinen hallitus

Italia kestäisi eron paremmin kuin euro

Euroalueen finanssimarkkinat ovat vasta varovaisen hermostuneita Italian hallituksen ja EU:n komission välille syttyneestä budjettiriidasta. Korot ovat nousseet vasta Italiassa kuin siinä uskossa, että riidan roiskeet eivät ulotu juuri Italiaa laajemmalle.Pohjimmiltaan kyse on poliittisesta kiistasta ja tarkemmin sanottuna europoliittisesta kiistasta, joten minkälainen tahansa lopputulema on mahdollinen, jonkinlainen päällisin puolin sovulta näyttävä kompromissi mukaan luettuna.Yksi pätevä peruste veikata kiistan raukeamista kompromissiin on se, että välirikko olisi EU:lle poliittisesti ja taloudellisesti vaarallisen kallis katastrofi.Välirikko tarkoittaisi äärimmäisessä tapauksessa Italian eroa ainakin eurosta mutta mahdollisesti myös Euroopan unionista.Italian ero olisi eurolle radikaalisti rajumpi isku kuin ratkaisevasti Italiaa pienemmän ja poliittisestikin keveämmän Kreikan ero olisi ollut. Euro olisi todennäköisesti kestänyt Kreikan eron, mutta Italian eroa se tuskin kestäisi.Samoin Italian ero EU:sta olisi unionille olennaisesti raskaampi menetys kuin sotkuisiin ja traumaattisiin eroneuvotteluihin juuttunut Britannian ero voi edes toteutuessaan olla.Italia on sentään yksi EU:n perustajamaista, kun taas Britannia pääsi jäseneksi erityisesti Ranskan jyrkähkön vastahangan hellitettyä vasta parikymmentä vuotta unionia edeltäneen hiili- ja teräsyhteisön perustamisen jälkeen.Italian eroamisen ja siitä koituvien seurausten riskit ovat aivan liian suuria, että EU tohtisi kohdella Italiaa likimainkaan yhtä kovakouraisesti kuin se on vuosien ajan kohdellut Kreikkaa.Siksi totaalinen välirikko on tämän kiistan epätodennäköinen – mutta ei kuitenkaan mahdoton – lopputulema.Italian ja EU:n välillä on meneillään epätavallisen vaikea talouspoliittinen kaksintaistelu, jossa toisistaan ottavat mittaa ainakin ensi alkuun Italian hallitus ja EU:n talouspolitiikkaa ohjaileva komissio.Ajankohtainen riita koskee Italian viime kesänä kautensa aloittaneen hallituksen ensimmäistä budjettiesitystä.Komission mielestä hallituksen kaavailemat valtion tulojen supistukset ja menojen lisäykset kasvattavat budjettialijäämän ja sen kattamiseksi tarvittavan uuden velkarahoituksen määrän aivan liian suuriksi.Italian hallitus puolestaan pitää alijäämän kasvattamista välttämättömänä toimena talouskasvun vahvistamiseksi ja ”kansan hyvinvoinnin puolustamiseksi” vaikka sitten EU:n taloussääntöjä rikkomalla.Budjettiesityksen tulojen ja menojen väliin jää uudella velalla rahoitettavaa alijäämää 2,4–2,7 prosenttia, kun alijäämän määrää verrataan maan vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon.Hallituksen kaavailema alijäämä on pienempi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemä kolmen prosentin maksimi, mutta se rikkoo ennestään ylivelkaisen valtion velvollisuutta supistaa liian suurta velkataakkaansa.Italian valtiolla on velkaa vähän yli 2,3 meikäläistä biljoonaa eli yli 2300 miljardia euroa. Se on Yhdysvaltain ja Japanin jälkeen maailman kaikkien valtioiden kolmanneksi suurin absoluuttinen velkamäärä.Moinen velkamäärä on yli 130 prosenttia suhteessa maan vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon. Se on Kreikan jälkeen euromaiden toiseksi raskain suhteellinen velkataakka ja yli kaksi kertaa suurempi kuin EU:n taloussääntöjen 60-prosenttisen velkarajan mukaan saisi olla.Italian velkataakka ei ole kuitenkaan tämän eikä useamman edeltäneenkään hallituksen syytä, vaan se on vanhaa ja monimutkaista perua.Liian suuren velkamäärän juuret ovat euroa edeltäneiden vuosikymmenten alijäämissä, joista suuri osa nykyisistäkin veloista on alkujaan peräisin. Mutta nykyisiin mittoihinsa velkavuori paisui vasta euroon liittymisen jälkeen, kun maan talous lakkasi kasvamasta ja rahoituskuluihin alkoi huveta alati kasvava osa tukahtuneen talouden tuloista.Siksi Italian hallitus on ainakin siinä mielessä oikeilla jäljillä, että maan talous ja samalla julkinenkin talous kaipaavat nyt kasvua kipeämmin kuin EU:n monin tavoin ongelmallista ”talouskuria”.Mutta samaan aikaan komissiokin on oikeassa, kun se tulkitsee Italian hallituksen budjettiaikeiden rikkovan EU:n taloussääntöjä ja -ohjausta.Komissio on jo tyrmännyt Italian hallituksen ensimmäisen budjettiesityksen ja vaatinut siihen tuntuvia muutoksia. Hallituksella on kolme viikkoa aikaa toimittaa komissiolle korjattu painos, mutta se on jo ilmoittanut pitävänsä kiinni ensimmäisestä versiostaan.Vastakkainasettelu tuskin on yllätys, sillä Italian hallitus on kaiken aikaa tiennyt ja ymmärtänyt budjettiesityksensä rikkovan komission aiempaa ohjausta ja EU:n taloussääntöjä.Siksi komissiota ja sääntöjä vastaan avoimesti niskuroiva budjettiesitys vaikuttaa ennemmin Italian hallituksen taktiselta provokaatiolta kuin tahattomalta sattumalta saati tottumattomien talouspoliitikkojen työtapaturmalta.Niinpä myös komission torjuvat nuhteet ja budjettiesityksen kimpoaminen Brysselistä takaisin Roomaan vaikuttavat ennemmin Italian hallituksen alun perinkin tavoittelemilta toimilta, joita hallitus voi hyödyntää ikään kuin syynä joihinkin seuraaviin siirtoihinsa.Italian hallituksen toimia on houkuttelevaa moittia ja paheksua asiattomaksi EU-veneen keikuttamiseksi, mutta niissä on silti omanlaistaan poliittista johdonmukaisuutta.Komissiosta ottaa mittaa EU:n historian ensimmäinen suuren jäsenmaan avoimen euro- ja EU-kriittinen hallitus.Hallitus on oikeistopopulistisen Liiton (entinen Pohjoisen liitto) ja vasemmistopopulistisen Viiden tähden liikkeen yhteishanke, johon nämä saivat valtakirjan noustuaan viime kevään parlamenttivaaleissa maan selkeästi suurimmiksi puolueiksi.Nyt ne pyrkivät budjettiesityksellään ”vain” täyttämään osan viime kevään vaaleissa esittämistään lupauksista. Niinpä ne voivat perustellusti väittää täyttävänsä kansalta vaaleissa saamaansa tehtävää – ja tulkita komission edustavan kansanvallan vastavoimaa.Komission päänsärkyä ja kiistan riskejä kasvattaakin tieto siitä, että Italiassa niskuroi nyt sellainen enemmistöhallitus, jonka kannatus ennemmin kasvaa kuin kutistuu kiistan kärjistymisestä – ja joka ei siksi pelkää vaan voi jopa toivoa välirikkoa komission kanssa.Eikä hallitus suhtaudu pelottomasti vain komission vastustamiseen. Se ei välttämättä pelkäisi edes eurosta eroamista.Budjettikiistan epätodennäköisiä mutta silti mahdollisia äärimmäisiä riskejä kasvattaa se, että niin Liiton kuin Viiden tähden liikkeen johtajat ovat vuosien ajan eri tavoin kyseenalaistaneet euron mielekkyyttä Italian valuuttana.Puolueet kannattivat avoimesti eurosta tai EU:sta eroamista tai eroa koskevan kansanäänestyksen järjestämistä vielä muutamaa kuukautta ennen viime kevään parlamenttivaaleja. Vaalien jälkeen ja hallituksessa ne ovat hieman loiventaneet kantaansa lupaamalla pitää Italian eurossa.Sen sijaan ne eivät ole luvanneet mitään tulevista toimistaan tai eurolinjauksistaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että välirikko komission kanssa johtaa ennenaikaisiin vaaleihin, ja että vaalien jälkeen samat puolueet muodostavat uuden hallitusta vielä nykyistäkin laajemmalla kansan tuella.Komission lienee syytä puntaroida tällainen taktisten välirikkojenkin näkymä niin sanotusti kieli keskellä suuta liiemmin riita itse kärjistämättä, sillä Italian erosta voi helposti koitua eurolle raskaampaa vahinkoa kuin Italialle.Italia tuskin lakkaisi olemasta niin kuin ei toki Eurooppakaan, mutta euro ei välttämättä kestäisi Italian kokoisen maan eroamista.Italian ero olisi eurolle dramaattisesti raskaampi isku kuin Kreikan ero olisi ollut siitä yksinkertaisesta syystä, että Kreikasta poiketen Italiassa on yhä runsaasti Ranskan ja Saksan teollisuuden kanssa kilpailevaa teollisuutta, kuten auto- ja elintarviketeollisuutta.Jos Italia eroaisi rahaliitosta ja vaihtaisi eurot uusiin liiroihin, saisi maan teollisuus uusien liirojen joltisenkin varmasta ja luultavimmin melkoisen suuresta heikkenemisestä vuosikausiin mojovimman kilpailukykyloikan.Italian erosta koituisi juuri sellaisia valuuttakurssien kilpailuvaikutuksia, jollaisten estämiseksi Ranska vaati ja Saksakin suostui hyväksymään Italian mukaan euroon virallisista pääsyvaatimuksista piittaamatta.Jos Italia eroaisi, ajaisi liiran tuottama kilpailukykyloikka pian Ranskan teollisuuden ahtaalle ja painostaisi Ranskaakin vaihtamaan eurot uusiksi frangeiksi.Kun Italian uusi liira ja Ranskan uusi frangi heikkenisivät kilvan suhteessa entistä vahvempaan tynkäeuroon, kävisi muidenkin maiden yhä vaikeammaksi jatkaa Saksan rinnalla yhä vahvistuvan valuutan kilpailukahleissa.Siksi komissio kovistelee niskuroivaa hallitusta aikansa – mutta tehnee lopulta melkein mitä vain äärimmäisen välirikon välttämiseksi.