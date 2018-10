Pörssiuutiset

Telia ostaa AinaComin

Telian tavoitteena on, että AinaCom siirtyy sen omistukseen joulukuun alussa.

Teleoperaattori Telia on tehnyt Aina Groupin kanssa sopimuksen ict-palveluyritys AinaComin koko osakekannan ostamisesta, Telia kertoo tiedotteessaan. Kauppahintaa ei tiedotteessa kerrota.Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Aina Groupin yhtiökokouksen hyväksyntää.Telian tavoitteena on, että AinaCom siirtyy sen omistukseen joulukuun alussa.– Tavoitteemme on kytkeä AinaCom saumattomasti osaksi Telian yritysliiketoimintaa, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin yhdistämällä AinaComin vahvaa kokemusta yritysasiakkuuksista Telian kyvykkyyksiin”, sanoo Telia Finlandin yritysliiketoiminnasta vastaava johtajaAinaCom tarjoaa tietotekniikka- ja tietoliikenneratkaisuja yrityksille. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 15,3 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 60 henkilöä Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Turussa.AinaCom sekä sen omistaman mobiilimaksuyhtiö AinaPayn käyttökate oli viime vuonna 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen ja liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa miinuksella.