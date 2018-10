Pörssiuutiset

Keskisuomalainen neuvottelee Suomen Suoramainonnan toiminnan jatkosta Janton Holdingsin konkurssipesän kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediayhtiö Keskisuomalainen neuvottelee aiesopimuksen solmimisesta Janton Holdingsin konkurssipesän kanssa. Keskisuomalainen kertoo asiasta tiedotteessaan.Tarkoituksena on varmistaa Janton Holdingsin omistaman Suomen Suoramainonnan harjoittaman jakeluliiketoiminnan jatkuminen.Keskisuomalaisen tavoitteena on muodostaa rakenne, jolla turvataan kaupunkilehtien ja mainostuotteiden jakelu kestävällä tavalla, yhtiö kertoo. Vaihtoehtona on myös järjestely yhdessä kolmansien osapuolien kanssa.Suomen Suoramainonta jakaa mainoksia ja kaupunkilehtiä. Valtakunnalliseen ketjuun kuuluu yhteensä 15 Suomen Suoramainonnan omistamaa paikallista jakeluyhtiötä, neljä osakkuusyhtiötä ja kuusi alihankintayritystä. Ketjun palveluksessa on noin 170 päätoimista työntekijää ja lisäksi 5500–6000 jakajaa yhtä jakokertaa kohden.Suomen Suoramainonta -konsernin osuus ketjun liikevaihdosta oli viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa.Keskisuomalainen on Suomen suurin kaupunkilehtien kustantaja.