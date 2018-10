Pörssiuutiset

Helsingin pörssi kävi alimmillaan puoleentoista vuoteen

Markkinaodotukset pettäneen tuloksen julkistanut Wärtsilä oli selvässä laskussa. Sen sijaan toinen tulosjulkistaja Valmet on plussalla, ainoana vaihtokärjessä.Myös muualla Euroopassa osakkeet ovat olleet selvällä miinuksella. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli 1,2 prosenttia laskussa.Helsingissä yleisindeksi OMXH oli laskenut kello 14.00 aikaan 2,2 prosenttia 9105,77 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli 2,4 prosenttia miinuksella. Vaihtoa oli kertynyt 231 miljoonaa euroa.Voimaloiden ja merimoottorien valmistaja Wärtsilä julkisti selvästi parantuneen heinä–syyskuun tuloksen, mutta tilauskertymä polki paikallaan energialiiketoiminnan nikoteltua. Sekä tulos että tilauskertymä jäivät markkinoiden odotuksista.Wärtsilän osake oli laskenut 8,3 prosenttia 12,99 euroon.Toinen konepajayhtiö Valmet kirjasi odotuksia vähemmän parantuneen tuloksen. Saadut tilaukset sen sijaan ylittivät odotukset selvästi ja tilauskanta paisui ennätystasolle. Valmetin kurssi oli noussut 0,5 prosenttia.Koneen kilpailija hissivalmistaja Schindler julkisti markkinoiden odotuksia heikomman tuloksen. Oman tuloksensa torstaina julkistava Kone ilmoitti saaneensa hissi- ja liukuporrastilauksen Kiinan Shenzhenistä, mutta ei kertonut sen arvoa. Osake oli heikentynyt 2,1 prosenttia.Nokian kurssi oli pakittanut 1,3 prosenttia 4,78 euroon.Sampo ja keskiviikon tulosyhtiö Nordea olivat alle prosentin laskussa. Outokumpu oli heikentynyt 2,4 prosenttia ja Konecranes oli pakittanut 1,8 prosenttia.Credit Suisse -pankki arvioi, että sellusta riippuvaisten metsäyhtiöiden osakkeisiin on hinnoiteltu sellun ja paperin hintojen nousun jatkumista, mutta selvä riski hintojen vastakkaisesta kehityksestä on olemassa.Suositus UPM:lle on ”neutraali” ja Storalle ”underperform”.Stora Enson R-osake oli laskenut 3,6 prosenttia. UPM oli 4,2 prosenttia miinuksella ja Metsä Boardin B-osake oli laskenut 3,0 prosenttia.Fortumin ja venäläisen kehitysyhtiö Rusnanon sijoitusrahasto on päättänyt aloittaa 200 megawatin tuulivoimapuiston rakentamisen Venäjällä. Fortumin osake oli laskenut 2,2 prosenttia.