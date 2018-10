Pörssiuutiset

Wärtsilän tulos parani, tilauskertymä vain hieman

Konepajakonserni Wärtsilän tulos oli heinä–syyskuussa nousussa, mutta ei yltänyt markkinoiden odotuksiin. Liikevaihto kasvoi, mutta tilauskertymä polki paikallaan.Tulos ennen veroja ylsi 130 miljoonaan euroon, kun oikaistu tulos vuotta aikaisemmin oli 110 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,14 eurosta 0,17 euroon.Analyytikot olivat odottaneet 141 miljoonan euron tulosta ennen veroja Infront Datan kokoamassa ennusteessa. Kyseessä on ennusteiden mediaani.Vertailukelpoinen liiketulos parani 131 miljoonasta eurosta 141 miljoonaan euroon. Kasvua oli kahdeksan prosenttia. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia eli 1175 miljoonasta eurosta 1330 miljoonaan euroon.Tilauskertymä kasvoi vain prosentin 1 372 miljoonaan euroon.Wärtsilän arvioi palvelujensa ja ratkaisujensa kysynnän paranevan jonkin verran viime vuodesta. Kysynnän odotetaan olevan loppuvuonna vankka Services-liiketoiminnassa, kun sen aiemmin arvioitiin olevan hyvällä tasolla.– Vaikka valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia, on päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan kehitys ollut odotettua hitaampaa, tiedotteessa todetaan.Energy Solutions ja Marine Solutions -liiketoiminnassa kysynnän odotetaan olevan hyvällä tasolla.Wärtsilä kertoi lokakuun alussa uudistavansa organisaationsa ja jakautuvansa kahteen liiketoiminta-alueeseen.Jatkossa Wärtsilä Marine- ja Wärtsilä Energy -liiketoiminnat vastaavat omilla markkinoillaan sekä uusmyynnistä että huoltoliiketoiminnasta.Uusi rakenne astuu voimaan ensi vuoden alusta alkaen.