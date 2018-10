Pörssiuutiset

Ryanairin toimitusjohtaja povaa alalle synkkää talvea: SAS tai Norwegian voi ajautua konkurssiin

Talvella nähdään konkursseja, kun sektori on ajautumassa neljä–viisi vuotta kestävään laskusuhdanteeseen, O’Leary sanoi CNBC:lle Ryanairin osavuosituloksen julkistuksen yhteydessä.

Tulos laski, liikevaihto kasvoi