Kommentti: Brexit voi olla helpoin EU:n pulmista – isompi voima saattaa olla porukka, johon Suomikin kuuluu

Merkelin ja Macronin samanaikainen heikkeneminen tarkoittaa käytännössä, että EU:n aiemmin kovaksi kuvattu ydin on alkanut pehmetä.

Brexit toistaiseksi pahin takaisku





Italia koettelee budjettikuria





Nuhteet eivät vähennä uhittelua

Vaikein vastavoima voi olla niin sanottu Uusi Hansaliitto