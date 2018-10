Pörssiuutiset

Pörssiviikko alkoi laskulla myös Helsingissä

Robit alensi tulosohjeistustaan

Helsingin pörssi on avautunut tänään laskuun seuraten Aasiaa. Myös muualla Euroopassa osakkeet ovat liikkuneet laskusuunnassa. Laaja Stoxx 600 -indeksi oli aamulla 0,4 prosentin laskussa.Helsingissä laaja yleisindeksi OMXH oli noin kello 11.05 aikaan 0,1 prosentin laskussa 9 381,78 pisteessä. Vaihdetuimpia yhtiöitä mittaava OMXH 25 -indeksi liikkui lähellä edellistä päätöstasoaan. Vaihtoa oli kertynyt 52 miljoonaa euroa, josta vaihdetuinta eli Nokiaa oli 9 miljoonaa.Verkkolaitevalmistaja Nokia oli noussut 0,4 prosenttia 4,52 euroon. New Yorkissa Nokian osakkeen kurssi päätyi perjantaina 5,25 dollariin eli noin 4,55 euroon.Toiseksi vaihdetuimpana oli pankkikonserni Nordea, jonka osakkeen arvo oli 0,6 prosentin laskussa. Nordea kertoi aamulla saaneensa päätökseen Luxemburgin yksityispankkitoimintojen myynnin UBS:lle.Kolmanneksi vaihdetuimpana oli vakuutuskonserni Sampo, jonka osakkeen arvo oli vajonnut 0,6 prosenttia.Kaivoslaitteita valmistava Robit kertoi aamulla alentavansa tulosohjeistustaan ja kirjaa Down the Hole -liiketoiminnan arvoa alas 18,9 miljoonaa euroa. Robitin osakkeen arvo oli laskenut 9,3 prosenttia.Inderes arvioi aamukatsauksessaan, että Robitin ongelmat ovat kielteinen signaali koko kaivosalalle.