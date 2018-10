Pörssiuutiset

Osakkeet halpenivat Helsingissä jo kymmenettä päivää – koko vuoden nousu on sulanut

Helsingin pörssi rytisi tänään alas poikkeuksellisen laajasti, kun eilen Yhdysvalloissa ja yöllä Aasian pörsseissä nähty romahdus työnsi osakkeet laskuun jo aamusta myös täällä.Helsingin laskuputki venyi jo kymmenen päivän mittaiseksi. Luisun aikana pörssi on laskenut alle 10 000 pisteen ja tänään OMXH-yleisindeksi laski alemmaksi kuin vuoden alussa.Yleisindeksi sukelsi 2,2 prosenttia 9 352,65 pisteeseen. Vuoden alusta yleisindeksi on nyt laskenut 1,3 prosenttia.Vaihdetuimpien yhtiöiden OMXH25-indeksi jäi tänään 2,1 prosenttia miinukselle. Vaihtoa kertyi 778 miljoonaa euroa.Myös muissa Euroopan pörsseissä lasku oli lähes yhtä jyrkkää. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 laski 2,0 prosenttia. New Yorkissa pääindeksit olivat alle prosentin miinuksilla Euroopan sulkeutuessa, kun sijoittajia rauhoitti odotettua hitaammin kehittyneet inflaatioluvut.Nokian osake laski Helsingin vaihtoykkösenä 1,3 prosenttia 4,44 euroon, vaikka Carnegie nosti osakkeen sijoitussuosituksen tasolle ”osta”.Muualla vaihtokärjessä UPM laski 2,5 prosenttia ja Stora Enson R-osake 1,6 prosenttia. Fortum peruutti 1,1 prosenttia ja Neste 3,8 prosenttia.Pörssin lähes 140 osakkeesta nousijoita oli vain yhdeksän. Yksi niistä oli urheiluvälinevalmistaja Amer Sports, joka kohosi 2,7 prosenttia.Uutistoimisto Bloomberg kertoi, että kiinalainen Anta on edennyt suunnitelmissaan ostaa Amer. Myöhemmin Amer ja myös Anta vahvistivat käyneensä joitakin keskusteluita.Mediayhtiö Sanoman kurssi nousi 3,1 prosenttia, kun se antoi positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö ilmoitti liikevoittoprosenttinsa nousevan kuluvana vuonna ennakoitua paremmaksi.Myös operaattori DNA nosti positiivisessa tulosvaroituksessaan arviotaan koko vuoden liikevaihdosta ja kannattavuudesta. Niiden arvioidaan nyt kasvavan jonkun verran viime vuodesta, kun niiden aiemmin arvioitiin pysyvän viime vuoden tasoilla. Osake laski kuitenkin 0,7 prosenttia.Tietoturvayhtiö SSH:n kurssi laski 6,0 prosenttia. Yhtiö kertoi brittituomioistuimen hylänneen SSH:n valituksen patentin mitätöinnistä.