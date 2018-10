Pörssiuutiset

Amer Sports vahvistaa: Anta haluaa ostaa koko osakekannan

Urheiluvälineyhtiö Amer Sports vahvistaa saaneensa sitomattoman, alustavan kiinnostuksenosoituksen Amer Sportsin koko osakekannan hankkimisesta konsortiolta, johon kuuluvat kiinalainen Anta Sports Products Limited ja aasialainen yksityinen pääomasijoitusyhtiö FountainVest Partners.Kiinnostuksenosoituksen mukaan Amer Sportsin osakkeenomistajat olisivat oikeutettuja saamaan 40,00 euron käteisvastikkeen osakkeelta, Amer kertoo tiedotteessaan.– Liittyen viimeaikaiseen uuteen mediaspekulaatioon Amer Sports vahvistaa Nasdaq Helsingin pyynnöstä, että Amer Sportsin ja konsortion sekä niiden neuvonantajien välillä on ollut tiettyjä keskusteluja, joiden tarkoituksena on ollut varmistaa, onko olemassa edellytyksiä mahdollista hallituksen suosittelemaa transaktiota edesauttavan muodollisemman prosessin aloittamiselle, Amer sanoo tiedotteessa.Yhtiö muistuttaa osakkeenomistajiaan, että tarjouksen toteutuminen on edelleen monella tavalla ehdollinen.Amer sanoo julkistavansa asiasta lisätietoja asianmukaisena ajankohtana.Aaamulla uutistoimisto Bloomberg kertoi nimettömiin lähteisiinsä viitaten, että Antan suunnitelma Amerin ostamiseksi olisi edennyt.