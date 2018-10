Pörssiuutiset

Pääekonomistit: Pörssikurssien lasku ei anna aihetta paniikille

"Uskon vahvasti, että Fed pitää kiinni omasta linjastaan"

Helsingin pörssi aukesi liki kaksi prosenttia miinuksella