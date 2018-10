Pörssiuutiset

Lähteet: Antan ja Amer Sportsin väliset neuvottelut yrityskaupasta etenevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalaisen urheiluvaatevalmistaja Anta Sports Productsin suunnitelmat ostaa Amer Sports etenevät, asiaa tuntevat lähteet kertovat uutistoimisto Bloombergille.Lähteiden mukaan Antan johtama sijoittajaryhmä on aloittanut keskustelut pankkien kanssa yritysoston rahoittamisesta ja ryhmän tekemä selvitys suomalaisyhtiöstä on edennyt.Sijoittajaryhmä on myös viime viikkoina tavannut Amerin osakkeenomistajia Euroopassa vakuuttaakseen heitä yritysoston eduista, lähteet sanoivat.Lopullista päätöstä kaupasta ei kuitenkaan ole vielä heidän mukaansa tehty ja neuvottelut voivat yhä kaatua.Anta ja sijoittajaryhmään kuuluva FountainVest kieltäytyivät kommentoimasta asiaa Bloombergille.Amer kertoi syyskuussa, että Anta ja sijoittajaryhmä olivat kiinnostuneet hankkimaan sen osakkeet 40 euron hintaan. Kaupankäynti Amer Sportsin osakkeella käynnistyi tänään Helsingin pörssissä 4,5 prosentin nousussa 34,52 eurossa.