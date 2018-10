Pörssiuutiset

Tecnotree aikoo vähentää puolet Suomen henkilöstöstä

Tecnotree aikoo vähentää puolet Suomen henkilöstöstä 10.10. 10:29

Vähennysten määrä on enintään 30 henkilöä. Tecnotreen henkilöstömäärä Suomessa on 61.

Teknologiayhtiö Tecnotree aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat Suomen koko henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena on toiminnan tehostaminen, yhtiö sanoo tiedotteessaan.



Työvoimavähennysten määrän arvioidaan olevan enintään 30 henkeä. Tecnotree työllistää maailmanlaajuisesti 570 henkeä, joista Suomessa on 61 työntekijää.



Henkilöstövähennysten lisäksi neuvotteluissa käsitellään muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen.



Tecnotreen tavoitteena on noin 7 miljoonan euron toimintakulujen leikkaus ensi vuonna. Leikkausten vaikutus realisoituu ensi vuoden aikana.