Pörssiuutiset

Fellow Finance listautuu keskiviikkona – anti ylimerkittiin

Joukkorahoitusyhtiö Fellow Financen hallitus on päättänyt listautumisannin toteuttamisesta. Anti ylimerkittiin 2,2-kertaisesti, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Fellow Finance laskee osakeannilla liikkeeseen yhteensä 1,3 miljoonaa uutta osaketta ja lisäksi nykyiset osakkeenomistajat myyvät 1 293 658 osaketta.Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 18,3 prosenttia osakkeista listautumisannin jälkeen ja myyntiosakkeet noin 18,2 prosenttia.Osakkeiden merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 7,73 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,96 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvo on merkintähinnalla noin 55,0 miljoonaa euroa.Fellow Finance saa annista noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat, samoin kuin osakkeitaan myyvät. Osakkeenomistajien määrä nousee annin jälkeen yli 2 800 osakkeenomistajaan.Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan pörssin First North Finland -markkinapaikalla huomenna. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”FELLOW”.Evli Pankki toimii listautumisannissa pääjärjestäjänä.