Pörssiuutiset

Elon Musk arvosteli arvopaperiviranomaisia Twitterissä – Teslan osake syöksyy

Muskin mukaan SEC on lyhenne sanoista ”Shortseller Enrichment Comission” eli ”lyhyeksimyyjien rikastuttamisen komissio”.

