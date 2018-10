Pörssiuutiset

Kommentti: Korot ottivat rajun loikan USA:ssa ja markkinat hermostuivat – hyvästä syystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entistä napakampia korkovihjeitä

Pian alkaa kvantitatiivinen kiristys

Keskuspankeilla tapana toistaa virheitä