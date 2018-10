Pörssiuutiset

Italian hallituksen budjettiehdotus sai markkinoilta jyrkän tuomion

Markkinat vaativat talouskuria

Italian lainojen korot kääntyivät nopeaan nousuun, joka jäähtyi, kun hallituksen edustajat lievensivät linjauksiaan. Korot ovat silti aiempaa korkeammalla.Italian hallitus julkisti ehdotuksensa maan ensi vuoden budjetiksi syyskuun 25. päivänä eli toissa viikon tiistaina.Budjetti sisälsi runsaasti maata hallitsemaan nousseiden populistipuolueiden vaalilupauksia muun muassa julkisten menojen lisäämisestä, mikä varmasti miellytti hallitusta äänestäneitä. Italian valtion alijäämiä rahoittavat sijoittajat olivat eri mieltä, ja maan lainoistaan maksamat korot kääntyivät nopeaan nousuun.Italian kymmenvuotisen viitelainan jälkimarkkinatuotto oli syyskuun 25. päivänä 2,88 prosentissa. Vielä syyskuun alussa laina tuotti runsaat kolme prosenttia, joten markkinat arvioivat Italian talouden kehittyneen parempaan suuntaan aina budjetin julkistamiseen asti.Euroalueen pitkien lainakorkojen perusta, Saksan 10 vuoden viitelainatuotto, oli syyskuun 25. päivänä runsaat puoli prosenttia, kun syyskuun alun lukema oli 0,4 prosentin pinnassa. Suomen kymmenvuotinen korko oli syyskuun alussa 0,6 prosentissa josta se oli syyskuun 25. päivään kivunnut 0,75 prosenttiin.Tämän viikon tiistaina Italian kymmenvuotinen lainatuotto oli kiivennyt 3,45 prosenttiin ja Saksan luisunut 0,4 prosentin tuntumaan. Italian talouden linjasta ja velanhoitokyvystä huolestuneet sijoittajat vetivät varojaan Italiasta turvallisempaan Saksaan. Italian lainan tuottoero Saksaan, markkinoiden reaaliaikainen arvio Italiaan tehtävien sijoitusten riskeistä, kohosi yli psykologisesti merkittävän kolmen prosenttiyksikön rajan.Mikäli Italia ei kuuluisi euroon, olisi sen valuutankin arvo epäilemättä samalla laskenut jyrkästi ja voimistanut pääomapakoa. Nyt huoli Italiasta riitti painamaan yhteisvaluutan 1,18 dollarista 1,15 dollarin tuntumaan ja 133 jenistä 131 jeniin.Tilanne rauhoittui alkuviikosta Italian hallituksen ilmoitettua muutoksista budjettisuunnitelmiinsa, ja luvattua tuleville vuosille pienempiä budjettialijäämiä. Kymmenvuotinen lainatuotto on perjantaina alkuiltapäivästä hieman yli 3,4 prosentissa ja Saksan vastaava on yli puoli prosenttia, eli tuottoero on palannut 2,9 prosenttiyksikön tuntumaan.Yhdysvaltojen kymmenvuotinen lainatuotto on puolestaan kivunnut syyskuun alun 2,95 prosentista 3,2 prosenttiin, mikä heijastelee sekä odotuksia Yhdysvaltojen ohjauskorkojen nostoista että maan alijäämien kasvusta sen presidentin elvytyslinjausten johdosta. Osa tuoton noususta saattaa myös vihjata Kiinan keskuspankin toimista. Se on Yhdysvaltojen lainojen suurin ulkomainen omistaja ja on saattanut keventää niihin liittyviä riskejään.Italian koronnousu on selvä varoitus poliittisille päättäjille: vastuuton taloudenpito ja lupaukset lisämenoista vaikeuttavat alijäämien rahoittamista pääomamarkkinoilta, ja nostavat lisävelan kustannuksia.Kreikan Syriza-puolue sai oman ensibudjettinsa aikaan tästä selvän muistutuksen ja otti lusikan kauniiseen käteen. Ilmeisesti Italian hallitus uskoi, ettei markkinoista ole vaaraa. Italia on eräiden arvioiden mukaan niin suuri osa euroaluetta, että sen ei voida sallia ajautua velkakriisiin. He olivat väärässä.EKP kyllä pitää Italian pankit käynnissä ja takaa niiden likviditeetin. Keskuspankilla ei kuitenkaan ole mitään tarvetta tukea Italian lainanottoa, ja Kreikankin tapauksessa se ilmoitti ainoastaan aikovansa hillitä korkomarkkinoiden liiallista vaihtelua.Alijäämäisten valtioiden on edelleen noudatettava lainanantajien saatavat turvaavaa, maltillista talouspolitiikkaa ja pyrittävä pitämään alijäämänsä kurissa. Italian kokonaisvelka on yli 130 prosenttia sen kokonaistuotannosta, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin euromaille sallittu 60 prosenttia.Euron ulkopuolella Italian ei tarvitsisi tästä piitata, vaan ainoastaan maksaa lisäkorkoa korvaukseksi oman valuuttansa epävakaudesta. Tämä on hyvä muistaa Suomessakin, jossa ei edes noususuhdanteen huipulla ole päästy tasapainoiseen, saati ylijäämäiseen budjettiin.