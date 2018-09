Pörssiuutiset

Italia-huolet tarttuivat Helsingin pörssiin

Helsingin pörssi on päättämässä syyskuun laajaan laskuun. Myös muualla Euroopassa suunta on ollut selvästi alaspäin, kun Italian populistihallituksen paisuva budjetti huolettaa sijoittajia.Lasku on jyrkentynyt iltapäivällä sen jälkeen, kun selvisi, että euroalueen pohjainflaatio hidastui markkinaodotusten vastaisesti syyskuussa.Yleisindeksi OMXH oli noin puoli neljän aikaan laskenut 1,3 prosenttia 10 181,63 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 -indeksi oli saman verran miinuksilla. Vaihtoa oli kertynyt 213 miljoonaa euroa, josta vaihdetuinta Nokiaa oli 36 miljoonaa euroa.Koko kuukaudestakin on tulossa miinusmerkkinen. Syyskuun aikana yleisindeksi on laskenut noin 1,1 prosenttia kahden nousukuukauden jälkeen.Eurooppalaisosakkeiden kursseja kuvaava viiteindeksi Stoxx 600 liikkui iltapäivällä 1,0 prosenttia miinuksella. Eniten olivat painuneet pankkien ja vakuutusyhtiön osakkeet.Milanon pörssi oli syöksynyt 4,5 prosenttia. Usean pankkiosakkeen syöksy oli sen verran rajua, että niiden kaupankäynti keskeytettiin.Myös Helsingin pörssissä vaihdetuimpien osakkeiden laskukärjessä olivat rahoitusalan yhtiöt. Nordea oli painunut 1,8 prosenttia ja Sampo 2,3 prosenttia.Vaihtoykkösen Nokian kurssi oli laskenut 1,4 prosenttia 4,77 euroon. Muista vaihdetuimmista energiayhtiö Fortum oli halventunut 2,1 prosenttia ja eilen fuusiohuhuista vauhtia saanut Kone 2,0 prosenttia. Metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso olivat niinikään noin kahden prosentin alamäessä.